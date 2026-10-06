Um homem foi baleado e morreu, na noite desta terça-feira (6), em um confronto com policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) em Bauru.
Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, a troca de tiros ocorreu em um local conhecido como estrada do horto, em Aimorés. Após os disparos, o Samu foi acionado.
Segundo informa a Secretaria de Segurança Pública, durante o Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia, a equipe policial avistou um veículo parado em local ermo.
Ao tentar realizar a abordagem para averiguação, a equipe foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados pelo condutor, informa a Secretaria. Diante da agressão, os policiais revidaram. Um dos disparos efetuados pelo indivíduo atingiu a viatura policial.
"Após cessarem os disparos, os policiais se aproximaram do veículo e encontraram o homem, de 28 anos, alvejado, acionando imediatamente a equipe de resgate para prestar socorro. Com o indivíduo, foi localizado um revólver calibre .38, contendo diversas munições deflagradas e outras intactas", acrescenta o comando da Segurança Pública.
Em consulta aos sistemas policiais, constatou-se que o indivíduo era procurado pela Justiça por tentativa de homicídio e possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas.
Durante a realização da perícia no veículo, foram localizados, em seu interior, três tabletes de maconha e diversas porções de substâncias entorpecentes aparentando ser crack e cocaína.