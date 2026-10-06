Um homem foi baleado e morreu, na noite desta terça-feira (6), em um confronto com policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) em Bauru.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, a troca de tiros ocorreu em um local conhecido como estrada do horto, em Aimorés. Após os disparos, o Samu foi acionado.

Segundo informa a Secretaria de Segurança Pública, durante o Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia, a equipe policial avistou um veículo parado em local ermo.