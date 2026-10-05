Policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, na tarde desta segunda-feira (5), no bairro Pousada da Esperança, um homem de 26 anos investigado pela prática de dois homicídios ocorridos no Jardim Ivone, nos meses de fevereiro e maio deste ano. Segundo a polícia, ele estava foragido desde maio, mas foi visto em postagens de redes sociais de um investigado por homicídio, o que o colocou de volta no "radar" da especializada.
Conforme a Polícia Civil, o suspeito dos dois assassinatos teve a prisão temporária decretada pela Justiça após investigações conduzidas pela 3.ª DH apontarem o seu envolvimento nos crimes, mas permanecia foragido, em local incerto.
Recentemente, foi visto em vídeos e redes sociais de um jovem de 21 anos suspeito de homicídio ocorrido em 21 de agosto em uma adega no Parque Santa Edwiges, que está preso temporariamente desde 21 de setembro, juntamente com três comparsas (dois homens e uma mulher).
Ao analisar os dados desta última investigação, os policiais civis da especializada verificaram que o investigado pelos dois homicídios no Jardim Ivone aparecia com o suspeito do assassinato na adega do Santa Edwiges em fotos na Praia Grande, para onde o segundo fugiu após a prática do crime.
As investigações revelaram que ambos também teriam passado por Marília antes de prisão do jovem de 21 anos. Através dessas novas pistas, a Polícia Civil identificou um possível esconderijo do foragido, na rua Mauricia Pereira Lima, no bairro Pousada da Esperança.
"Após vigilância e campana, a equipe visualizou o foragido chegando no imóvel, na condução de um veículo Fiat Uno. Foi então solicitado apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) e, no momento em que o morador abriu o portão, o criminoso foi abordado no quintal, não oferecendo resistência", diz a corporação, em nota.
"Conduzido à delegacia, ele não quis prestar informações sobre os crimes, dizendo que só se pronunciaria em Juízo, apenas confirmando que seria o proprietário de uma pistola 9mm apreendida semana passada com sua companheira, no bairro Gasparini".
Ainda de acordo com a 3.ª DH, o investigado também é suspeito de ter praticado outro homicídio em março em uma cidade da região, junto com comparsas presos pela Delegacia de Homicídios, e fazendo uso dessa arma apreendida. Detalhes deste último crime não serão divulgados para não atrapalhar as investigações.
A Polícia Civil ressalta que, antes da prisão do foragido, o delegado titular da especializada, Cledson Luiz do Nascimento, havia solicitado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) certidão constatando que, pelo fato do mesmo não ser eleitor, não se aplicaria a ele o artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe as prisões cinco dias antes e até 48 horas depois do encerramento das eleições.