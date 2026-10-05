Policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, na tarde desta segunda-feira (5), no bairro Pousada da Esperança, um homem de 26 anos investigado pela prática de dois homicídios ocorridos no Jardim Ivone, nos meses de fevereiro e maio deste ano. Segundo a polícia, ele estava foragido desde maio, mas foi visto em postagens de redes sociais de um investigado por homicídio, o que o colocou de volta no "radar" da especializada.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito dos dois assassinatos teve a prisão temporária decretada pela Justiça após investigações conduzidas pela 3.ª DH apontarem o seu envolvimento nos crimes, mas permanecia foragido, em local incerto.

Recentemente, foi visto em vídeos e redes sociais de um jovem de 21 anos suspeito de homicídio ocorrido em 21 de agosto em uma adega no Parque Santa Edwiges, que está preso temporariamente desde 21 de setembro, juntamente com três comparsas (dois homens e uma mulher).