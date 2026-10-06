Diversos episódios de violência verbal, invasões, sensação de insegurança e até mesmo uma professora que teve o braço torcido forçaram os próprios servidores municipais de Bauru a paralisarem as aulas emergencialmente, nesta terça-feira (6), na Escola Municipal de Ensino Infantil Integral (Emeii) Etelvina de Araújo Almeida, na Vila Garcia. Há diversos cartazes no portão de entrada da escola que chamam a atenção para a necessidade de mais proteção para que eles possam educar. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) acompanha o caso no local. O JC/JCNET acionou a Secretaria de Educação, que também monitora a situação (veja abaixo).

O JC/JCNET apurou que há bastante tempo os trabalhadores estão lidando com um aluno que apresenta muita indisciplina, além da mãe dele, que é agressiva com os trabalhadores. “Essa mãe já invadiu a nossa escola, mesmo com medida protetiva contra ela, e machucou o punho (pulso) de uma professora, que precisou procurar atendimento médico. O que a gente pede é que esse aluno seja transferido para outra unidade de ensino próxima de sua casa. Vaga nós sabemos que temos. Só precisamos que a Secretaria de Educação resolva isso e traga paz e segurança para nós exercermos a nossa profissão. Não aguentamos mais”, desabafou uma das docentes da Emeii Etelvina.

Em nota do Sinserm, o sindicato reforça o discurso dos professores e acrescenta que a situação teve início após uma agressão contra a diretora da unidade, episódio que resultou no primeiro registro de BO e na adoção de medidas judiciais. “Posteriormente, ainda de acordo com os relatos encaminhados ao Sindicato, uma professora também teria sido agredida dentro da escola, sofrendo uma torção no braço. Mesmo após as providências adotadas, os servidores relatam que os problemas persistem e afirmam trabalhar sob constante sensação de insegurança e temor de novos episódios de violência”, diz um trecho da nota.