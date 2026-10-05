Dois homens suspeitos de roubar uma empresa de equipamentos médicos localizada na rua Felicíssimo Antônio Pereira, na região da Vila Independência, em Bauru, no início da tarde desta segunda-feira (5), morreram em confronto com a Polícia Militar (PM) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). As identidades não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem.
Conforme divulgado com exclusividade pelo JCNET/Sampi, os criminosos entraram no local encapuzados, portando armas, anunciaram o assalto e fugiram em um Jeep Renegade pertencente a uma das vítimas. Segundo a PM, quatro pessoas foram rendidas e tiveram pertences roubados, além de serem obrigadas a fazer transações via Pix.
A PM foi acionada após o crime e, durante diligências, o veículo roubado foi encontrado abandonado nas imediações do viaduto que fica no prolongamento da avenida Duque de Caxias, sobre a linha férrea. Diversas equipes do 4.º Batalhão de Caçadores iniciaram buscas, com apoio do helicóptero Águia, para tentar localizar os ladrões.
A partir do levantamento de informações, incluindo a análise de imagens, a PM apurou que o veículo usado na fuga, um Fiat Mobi com placas adulteradas, seguia pela rodovia Marechal Rondon (SP-300) no sentido Capital e passou a manter contato com equipes do 12.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12.º BPM/I), sediado em Botucatu.
Um cerco policial foi montado e equipes de Força Tática da PM do município tentaram abordar o veículo onde estavam os suspeitos em Botucatu. Segundo a PM, os criminosos fugiram e, após acompanhamento, houve troca de tiros e dois homens morreram no confronto. A ocorrência está em andamento. O JCNET/Sampi acompanha o caso.
"A atuação demonstra a importância da integração operacional, da rápida troca de informações e da coordenação entre as unidades da Polícia Militar, permitindo que dados obtidos em Bauru fossem imediatamente compartilhados com equipes de outra região e resultassem na localização dos suspeitos a quilômetros do local do crime", informou o 4.º Batalhão de Caçadores, em nota.