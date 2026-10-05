Dois homens suspeitos de roubar uma empresa de equipamentos médicos localizada na rua Felicíssimo Antônio Pereira, na região da Vila Independência, em Bauru, no início da tarde desta segunda-feira (5), morreram em confronto com a Polícia Militar (PM) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). As identidades não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem.

Conforme divulgado com exclusividade pelo JCNET/Sampi, os criminosos entraram no local encapuzados, portando armas, anunciaram o assalto e fugiram em um Jeep Renegade pertencente a uma das vítimas. Segundo a PM, quatro pessoas foram rendidas e tiveram pertences roubados, além de serem obrigadas a fazer transações via Pix.

A PM foi acionada após o crime e, durante diligências, o veículo roubado foi encontrado abandonado nas imediações do viaduto que fica no prolongamento da avenida Duque de Caxias, sobre a linha férrea. Diversas equipes do 4.º Batalhão de Caçadores iniciaram buscas, com apoio do helicóptero Águia, para tentar localizar os ladrões.