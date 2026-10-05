05 de outubro de 2026
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MATÉRIA ATUALIZADA

Suspeitos de roubar empresa em Bauru morrem em confronto com a PM

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Acontece Botucatu
Um cerco policial foi montado e equipes de Força Tática da PM de Botucatu tentaram abordar o veículo onde estavam os suspeitos, mas houve troca de tiros e dois deles morreram baleados
Um cerco policial foi montado e equipes de Força Tática da PM de Botucatu tentaram abordar o veículo onde estavam os suspeitos, mas houve troca de tiros e dois deles morreram baleados

Dois homens suspeitos de roubar uma empresa de equipamentos médicos localizada na rua Felicíssimo Antônio Pereira, na região da Vila Independência, em Bauru, no início da tarde desta segunda-feira (5), morreram em confronto com a Polícia Militar (PM) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). As identidades não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem.

Conforme divulgado com exclusividade pelo JCNET/Sampi, os criminosos entraram no local encapuzados, portando armas, anunciaram o assalto e fugiram em um Jeep Renegade pertencente a uma das vítimas. Segundo a PM, quatro pessoas foram rendidas e tiveram pertences roubados, além de serem obrigadas a fazer transações via Pix.

A PM foi acionada após o crime e, durante diligências, o veículo roubado foi encontrado abandonado nas imediações do viaduto que fica no prolongamento da avenida Duque de Caxias, sobre a linha férrea. Diversas equipes do 4.º Batalhão de Caçadores iniciaram buscas, com apoio do helicóptero Águia, para tentar localizar os ladrões.

A partir do levantamento de informações, incluindo a análise de imagens, a PM apurou que o veículo usado na fuga, um Fiat Mobi com placas adulteradas, seguia pela rodovia Marechal Rondon (SP-300) no sentido Capital e passou a manter contato com equipes do 12.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12.º BPM/I), sediado em Botucatu.

Um cerco policial foi montado e equipes de Força Tática da PM do município tentaram abordar o veículo onde estavam os suspeitos em Botucatu. Segundo a PM, os criminosos fugiram e, após acompanhamento, houve troca de tiros e dois homens morreram no confronto. A ocorrência está em andamento. O JCNET/Sampi acompanha o caso.

"A atuação demonstra a importância da integração operacional, da rápida troca de informações e da coordenação entre as unidades da Polícia Militar, permitindo que dados obtidos em Bauru fossem imediatamente compartilhados com equipes de outra região e resultassem na localização dos suspeitos a quilômetros do local do crime", informou o 4.º Batalhão de Caçadores, em nota.

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