Os dois suspeitos mortos em confronto com a Polícia Militar (PM) na alça de acesso do km 248 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após um roubo a uma empresa de equipamentos médicos localizada na rua Felicíssimo Antônio Pereira, na região da Vila Independência, em Bauru, no início da tarde desta segunda-feira (5), são um homem e uma mulher. As identidades ainda não foram divulgadas. Segundo a polícia, além de roubarem dinheiro e fazerem transações via PIX, os ladrões fugiram levando alianças de ouro e um Jeep Renegade, que foi recuperado logo após o crime.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, três criminosos entraram no local encapuzados, portando armas de fogo, anunciaram o assalto e fugiram no Jeep Renegade pertencente a uma das vítimas. De acordo com a PM, quatro pessoas foram rendidas e tiveram duas alianças de ouro roubadas, além de serem obrigadas a fazer transações via Pix.
No total, foram levados entre R$ 2 e R$ 3 mil em moedas, R$ 300,00 em dinheiro e retirados R$ 9.500,00 em PIX da conta do proprietário. Os ladrões também tentaram fazer empréstimo no valor de R$ 9.600,00 da conta dele, que não se sabe se foi efetivado porque o celular da vítima foi danificado. Tentaram, ainda, fazer um PIX de R$ 4 mil da conta do filho do proprietário, que foi negado.
A PM foi acionada após o crime e, durante diligências, o veículo roubado foi encontrado abandonado nas imediações do viaduto que fica no prolongamento da avenida Duque de Caxias, sobre a linha férrea. Na sequência, diversas equipes do 4.º Batalhão de Caçadores iniciaram buscas, com apoio do helicóptero Águia, para tentar localizar os ladrões.
A partir do levantamento de informações, incluindo a análise de imagens, a PM apurou que o veículo usado na fuga, um Fiat Mobi com placas adulteradas, seguia pela rodovia Marechal Rondon (SP-300) no sentido Capital e passou a manter contato com equipes do 12.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12.º BPM/I), sediado em Botucatu.
Um cerco policial foi montado e equipes de Força Tática da PM do município tentaram abordar o veículo onde estavam os suspeitos em Botucatu. Segundo a PM, os criminosos fugiram e, após acompanhamento, houve troca de tiros e um homem e uma mulher morreram no confronto. A ocorrência ainda está em andamento. O JCNET/Sampi acompanha o caso.
"A atuação demonstra a importância da integração operacional, da rápida troca de informações e da coordenação entre as unidades da Polícia Militar, permitindo que dados obtidos em Bauru fossem imediatamente compartilhados com equipes de outra região e resultassem na localização dos suspeitos a quilômetros do local do crime", informou o 4.º Batalhão de Caçadores, em nota.