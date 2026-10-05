Os dois suspeitos mortos em confronto com a Polícia Militar (PM) na alça de acesso do km 248 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após um roubo a uma empresa de equipamentos médicos localizada na rua Felicíssimo Antônio Pereira, na região da Vila Independência, em Bauru, no início da tarde desta segunda-feira (5), são um homem e uma mulher. As identidades ainda não foram divulgadas. Segundo a polícia, além de roubarem dinheiro e fazerem transações via PIX, os ladrões fugiram levando alianças de ouro e um Jeep Renegade, que foi recuperado logo após o crime.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, três criminosos entraram no local encapuzados, portando armas de fogo, anunciaram o assalto e fugiram no Jeep Renegade pertencente a uma das vítimas. De acordo com a PM, quatro pessoas foram rendidas e tiveram duas alianças de ouro roubadas, além de serem obrigadas a fazer transações via Pix.

No total, foram levados entre R$ 2 e R$ 3 mil em moedas, R$ 300,00 em dinheiro e retirados R$ 9.500,00 em PIX da conta do proprietário. Os ladrões também tentaram fazer empréstimo no valor de R$ 9.600,00 da conta dele, que não se sabe se foi efetivado porque o celular da vítima foi danificado. Tentaram, ainda, fazer um PIX de R$ 4 mil da conta do filho do proprietário, que foi negado.