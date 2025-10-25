25 de outubro de 2025
ACIDENTE FATAL

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão na Bauru-Ipaussu


Motorista foi atropelado pelo próprio caminhão
Um motorista de caminhão de combustível morreu atropelado pelo próprio veículo no final da tarde desta sexta-feira (24), em Espírito Santo do Turvo (a 80 km ao sul de Bauru). O acidente ocorreu em um posto de combustíveis ao lado da rodovia Bauru-Ipaussu.

De acordo com informações do Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp,  Adilson Ramos, de 59 anos, morador de Pirajuí, havia acabado de descarregar o caminhão Mercedes-Benz L 1620 e, ao tentar destravar o sistema de freio (maneco) na parte traseira da carreta, o caminhão começou a se mover. Ao perceber que o veículo estava descendo, o motorista tentou impedir que ele se deslocasse, mas acabou caindo em frente às rodas.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima não resistiu. A área foi isolada pela Polícia Militar e a Perícia Técnica foi chamada para apurar as circunstâncias do acidente. Adilson foi sepultado na manhã deste sábado (25), em Pirajuí.

