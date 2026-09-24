Na manhã desta quinta-feira (24), equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru acompanharam agentes da Vigilância Sanitária Municipal durante uma fiscalização realizada em uma clínica e residência geriátrica localizada na Vila Cardia, em Bauru. Durante a inspeção, foram encontrados 17 idosos acolhidos na instituição, entre eles duas pessoas cadeirantes e uma pessoa com deficiência visual. As diligências constataram diversas irregularidades relacionadas às condições de alimentação, higiene, conservação das instalações e administração de medicamentos.

Segundo os agentes fiscalizadores, foram verificadas falhas no armazenamento de alimentos, ausência de fontes adequadas de proteína nas refeições oferecidas aos residentes e falta de fornecimento de água filtrada ou mineral. Também foram identificadas irregularidades relacionadas ao armazenamento e à administração de medicamentos. Durante a fiscalização, foram encontrados ainda vestígios compatíveis com excrementos de roedores nas áreas utilizadas para o preparo e a distribuição de alimentos. Os agentes também constataram deterioração estrutural, além de condições inadequadas de limpeza e conservação do imóvel.

As diligências apontaram ainda indícios de armazenamento e administração inadequados de medicamentos, com prescrições desatualizadas e ausência de registros regulares sobre a administração dos remédios aos residentes. A investigação apurou que a responsável pelo estabelecimento já havia sido anteriormente advertida por órgãos fiscalizadores sobre irregularidades, circunstância que, segundo as autoridades, reforçou os indícios de manutenção das condições verificadas.