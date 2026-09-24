A Polícia Civil de Bauru realizou, nesta quinta-feira (24), uma importante operação de combate à agiotagem, resultando na prisão em flagrante de um homem de 54 anos investigado por envolvimento em empréstimos ilegais com cobrança de juros abusivos. A ação foi conduzida por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado na Vila Santa Rosa, região da Vila Seabra.

Durante as diligências, os policiais localizaram grande quantidade de anotações relacionadas à concessão de empréstimos particulares, além de aproximadamente R$ 25 mil em dinheiro, cheques preenchidos, aparelhos celulares, documentos contábeis e uma máquina de cartão utilizada nas atividades investigadas.

Também foram apreendidos uma garrucha calibre .22, munições de diversos calibres e um simulacro de arma de fogo. O investigado não apresentou documentação que autorizasse a posse da arma encontrada.