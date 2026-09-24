A Polícia Civil de Bauru realizou, nesta quinta-feira (24), uma importante operação de combate à agiotagem, resultando na prisão em flagrante de um homem de 54 anos investigado por envolvimento em empréstimos ilegais com cobrança de juros abusivos. A ação foi conduzida por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado na Vila Santa Rosa, região da Vila Seabra.
Durante as diligências, os policiais localizaram grande quantidade de anotações relacionadas à concessão de empréstimos particulares, além de aproximadamente R$ 25 mil em dinheiro, cheques preenchidos, aparelhos celulares, documentos contábeis e uma máquina de cartão utilizada nas atividades investigadas.
Também foram apreendidos uma garrucha calibre .22, munições de diversos calibres e um simulacro de arma de fogo. O investigado não apresentou documentação que autorizasse a posse da arma encontrada.
Segundo a apuração policial, há indícios de que a atividade vinha sendo exercida de forma habitual, com a cobrança de elevados juros e manutenção de registros detalhados das operações financeiras. Os elementos apreendidos serão submetidos à análise técnica para subsidiar o prosseguimento das investigações.
Durante o cumprimento do mandado, o investigado resistiu à ação policial e desobedeceu às determinações legais, sendo contido pelas equipes para que a ordem judicial fosse cumprida. Ele foi autuado em flagrante por usura pecuniária, posse irregular de arma de fogo, resistência e desobediência e ficou à disposição da Justiça.
O irmão do suspeito, que o auxiliou durante a resistência e desobediência à ação policial, também foi detido e autuado pelos crimes, mas acabou liberado após a lavratura do termo circunstanciado. As investigações prosseguem para apurar possíveis vítimas e eventuais crimes relacionados à atividade investigada.
"A ação evidencia o trabalho contínuo da Polícia Civil no combate aos crimes contra a economia popular, na repressão às práticas de agiotagem e na proteção da população contra atividades ilícitas que geram prejuízos financeiros e intimidação às vítimas", ressaltou a Polícia Civil em nota.