Um funcionário de uma empresa de arames no Parque Paulista, em Bauru, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (23) após ser surpreendido pela Polícia Civil retirando produtos do estabelecimento de forma clandestina. A ação foi realizada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Bauru. A equipe havia recebido informações sobre supostos desvios recorrentes de mercadorias e passou a monitorar discretamente o local.

Durante a vigilância, os policiais flagraram o funcionário retirando produtos por um trajeto que não era alcançado pelas câmeras de segurança da empresa. Na ação, foram recuperados dois rolos de arame e cinco quilos de pregos. Além dos materiais encontrados no momento da abordagem, os policiais localizaram na residência do investigado outro rolo de arame que teria sido retirado anteriormente. Segundo a Polícia Civil, o próprio funcionário indicou onde o produto estava guardado.

O homem admitiu preliminarmente os desvios e recebeu voz de prisão em flagrante.