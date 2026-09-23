Morreu nesta quarta-feira (23) uma das vítimas de um grave acidente ocorrido na madrugada do último domingo (20), na região da Vila Aviação B, em Bauru. Luis Fabiano (apenas os dois primeiros nomes foram divulgados) estava em um Honda Civic com outras quatro pessoas que capotou após aquaplanagem. Ele morava em Agudos e ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Na ocasião, todos os ocupantes do carro sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru pela concessionária que administra o trecho. O jovem de Agudos, que conduzia o veículo, sofreu ferimentos graves, estava desacordado e precisou ser entubado. Os outros quatro foram socorridos com lesões leves.

Segundo os relatos dos passageiros à Polícia Militar (PM), o grupo estava em uma casa de entretenimento na avenida Getúlio Vargas, em Bauru, e retornava para Agudos quando o condutor do carro perdeu o controle após aquaplanar na pista. A Polícia Científica foi acionada e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.