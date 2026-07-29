O desabafo e o pedido de socorro de uma mãe desesperada devido ao desaparecimento do filho, o maratonista Daniel Ferreira do Nascimento, que completou 28 anos de idade e também 40 dias desaparecido nesta terça-feira (28), repercutiram nacionalmente em portais de notícias, rádios, redes sociais e emissoras de televisão, em canais abertos e de streaming. Apesar de toda a repercussão, a família segue sem notícias do paradeiro do atleta, que já integrou a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), de 2018 a 2021, disputou uma Olimpíada e é recordista sul-americano da maratona.

Conforme o JCNET vem noticiando, a mãe dele, Valdirene de Paula Ferreira, está em busca de qualquer informação que possa levar à localização do filho. Eles são de Paraguaçu Paulista. Um boletim de ocorrência (BO) já foi registrado, e o caso também será investigado pela Polícia Civil. Danielzinho passa por problemas psicológicos após uma suspensão de cinco anos por doping. Ele treinava com a namorada no Quênia, em 2024, quando ambos fizeram uso de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (Wada). A suspensão foi pesada e vai até 2029, tirando-o de dois ciclos olímpicos.

Danielzinho foi visto em alguns trechos de rodovias paulistas, sozinho e a pé, há cerca de 30 dias, supostamente a caminho de São Paulo. Procurada pelo JCNET nesta quarta-feira (29), Valdirere disse que não há mais nenhuma informação sobre ele e que o mistério permanece. O atleta estava trabalhando com a mãe na propriedade rural da família durante esse período de punição da Wada. Ele tem dois filhos: um recém-nascido com a também atleta Grazi Zarri, sua ex-namorada, natural de Cândido Mota (SP), e outro com uma atleta do Equador.