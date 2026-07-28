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DESAPARECIDO

Danielzinho viveu o auge ao lado de lenda queniana em Olimpíada

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução TV Globo
Danielzinho, em Tóquio, ao lado do maior maratonista de todos os tempos: Eliud Kipchoge
Danielzinho, em Tóquio, ao lado do maior maratonista de todos os tempos: Eliud Kipchoge

O contraste entre o passado e o presente marca a trajetória de Daniel Nascimento, o maratonista Danielzinho, recordista brasileiro e ex-integrante da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA). Natural de Paraguaçu Paulista (SP), ele fez parte da equipe de atletismo da ABDA entre 2018 e 2021, onde conseguiu índice olímpico logo na sua primeira maratona, com o tempo de 2 horas e 9 minutos nos 42 quilômetros, no Peru. Em 2021, nas Olimpíadas Tóquio-2020, viveu o auge da sua promissora carreira, correndo ao lado do bicampeão olímpico e maior maratonista de todos os tempos, o queniano Eliud Kipchoge. Danielzinho completou 28 anos nesta terça-feira (28) e está desaparecido há 40 dias.

Conforme o JCNET vem noticiando, a mãe dele, Valdirene de Paula Ferreira, está em busca de qualquer informação que possa levar à localização do filho. Um boletim de ocorrência (BO) já foi registrado, e o caso é investigado pela Polícia Civil. Danielzinho passa por problemas psicológicos, segundo a mãe, após uma suspensão de cinco anos por doping. Ele treinava com a namorada no Quênia, em 2024, quando ambos fizeram uso de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (WADA). A punição foi pesada e vai até 2029, tirando-o de dois ciclos olímpicos. No último ano, impedido de disputar provas oficiais, ele estava trabalhando na roça com a família, em Paraguaçu Paulista, onde desapareceu.

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