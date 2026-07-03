A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo garantiu que reforçará, por meio da Polícia Militar de Bauru, o patrulhamento ostensivo na região central da cidade com o objetivo de reduzir os recentes índices de furtos contra comerciantes. A informação foi enviada ao JCNET após a publicação da notícia sobre os protestos realizados por lojistas e trabalhadores, que exibiram placas com as mensagens “Luto” e “Estamos sendo roubados” (veja mais abaixo).

A reportagem procurou primeiro o Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Capital, que não respondeu. Depois, a SSP informou que acompanha de forma permanente os indicadores criminais para direcionar o efetivo às regiões com maior necessidade operacional e mantém ações contínuas de policiamento ostensivo e investigação na região central de Bauru.

"A Polícia Militar reforçará o patrulhamento na área, ampliando a presença do efetivo para aumentar a sensação de segurança e coibir a prática de crimes. Neste ano, os roubos em geral registraram queda de 8,49% na cidade de Bauru. No mesmo período, as forças de segurança prenderam ou apreenderam cerca de 1,2 mil infratores e retiraram 37 armas de fogo de circulação. Além do policiamento preventivo, o município conta com a atuação especializada da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, responsável por investigações qualificadas e pelo combate às organizações criminosas e aos crimes patrimoniais", finaliza a nota da SSP encaminhada ao JCNET.