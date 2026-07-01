Lençóis Paulista - Um homem foi queimado com água quente e levou uma facada no tórax, na noite desta terça-feira (30), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após reclamar do jantar preparado pela esposa e, segundo ela, empurrá-la durante a discussão. Ele foi socorrido e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou internado. A mulher fugiu, mas apresentou-se na delegacia nesta quarta-feira (1), acompanhada de advogado.

De acordo com o registro policial, por volta das 21h45, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência em um imóvel no Núcleo Habitacional Julio Ferrari. Quando os policiais chegaram, o homem, de 57 anos, contou que sua companheira havia jogado água quente nele e deferido uma facada em seu tórax, fugindo em seguida com a faca.

Mesmo ferido, ele conseguiu acionar a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na UPA, foi constatada uma perfuração no pulmão e a vítima permaneceu internada. Nesta quarta-feira, a mulher foi até a delegacia, com advogado, e disse que a briga teve início após o marido reclamar do ponto do arroz e do excesso de óleo no ovo frito.