Excesso de furtos, sensação de insegurança e descrença na Justiça fazem com que um grupo de comerciantes do Centro de Bauru exiba placas nas paredes e portões de seus estabelecimentos como forma de protesto para chamar a atenção sobre a onda de crimes que vem se agravando nos últimos meses. Em contato com o JCNET, lideranças pedem ações da Prefeitura de Bauru para a implantação de videomonitoramento e o reforço da ronda ostensiva da Polícia Militar no período noturno, com o objetivo de minimizar os transtornos. As placas trazem a mensagem de "luto" pelos trabalhadores que tentam ganhar a vida honestamente.

Segundo Valdeci Sezinando, 59 anos, o movimento é uma iniciativa de um grupo de comerciantes da rua Ezequiel Ramos e adjacências. “O intuito é despertar a atenção das autoridades competentes. Desde que estou aqui, há oito anos, sempre convivi com essa situação de insegurança. Meu estabelecimento já foi alvo de vários furtos (de pequena e média monta), principalmente de fiação elétrica. As viaturas passam regularmente durante o dia, mas as ocorrências acontecem à noite e de madrugada”, comenta ele.

Valdeci acrescenta que os comerciantes estão inseguros e insatisfeitos. “Não temos paz para trabalhar. Encerramos o expediente e vamos para casa preocupados com o dia seguinte, sem saber se vai acontecer algum crime ou não. Difícil!”, frisa. O comerciante também reclama que não existe um alvo específico para os ladrões: “Furtam de tudo!”.