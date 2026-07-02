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'ATÉ QUANDO?'

Comerciantes de Bauru fazem protesto contra onda de crimes

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Eles usam placas com a frase 'Luto pelos trabalhadores', em referência aos constantes furtos e roubos no Centro
Eles usam placas com a frase 'Luto pelos trabalhadores', em referência aos constantes furtos e roubos no Centro

Excesso de furtos, sensação de insegurança e descrença na Justiça fazem com que um grupo de comerciantes do Centro de Bauru exiba placas nas paredes e portões de seus estabelecimentos como forma de protesto para chamar a atenção sobre a onda de crimes que vem se agravando nos últimos meses. Em contato com o JCNET, lideranças pedem ações da Prefeitura de Bauru para a implantação de videomonitoramento e o reforço da ronda ostensiva da Polícia Militar no período noturno, com o objetivo de minimizar os transtornos. As placas trazem a mensagem de "luto" pelos trabalhadores que tentam ganhar a vida honestamente.

Segundo Valdeci Sezinando, 59 anos, o movimento é uma iniciativa de um grupo de comerciantes da rua Ezequiel Ramos e adjacências. “O intuito é despertar a atenção das autoridades competentes. Desde que estou aqui, há oito anos, sempre convivi com essa situação de insegurança. Meu estabelecimento já foi alvo de vários furtos (de pequena e média monta), principalmente de fiação elétrica. As viaturas passam regularmente durante o dia, mas as ocorrências acontecem à noite e de madrugada”, comenta ele.

Valdeci acrescenta que os comerciantes estão inseguros e insatisfeitos. “Não temos paz para trabalhar. Encerramos o expediente e vamos para casa preocupados com o dia seguinte, sem saber se vai acontecer algum crime ou não. Difícil!”, frisa. O comerciante também reclama que não existe um alvo específico para os ladrões: “Furtam de tudo!”.

A reportagem acionou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na segunda-feira (29), a respeito da onda de furtos no Centro e ainda não obteve resposta. O JCNET voltou a solicitar um posicionamento nesta quinta-feira (2). O espaço permanece aberto para manifestações das autoridades competentes.

NOTA DA PREFEITURA

Citada pelos manifestantes, a Prefeitura de Bauru informou que tomou conhecimento da manifestação da região central e respeita o direito constitucional à livre manifestação. O texto diz: "As ações de policiamento ostensivo e de combate à criminalidade são de competência da Secretaria da Segurança Pública, por meio das forças policiais. No âmbito das atribuições do município, a Prefeitura tem desenvolvido uma série de medidas para contribuir com a segurança e a revitalização da região central. Entre elas, destacam-se o Programa Novo Centro, a implantação da iluminação pública em LED, o processo de licitação para instalação de câmeras de monitoramento em prédios municipais e o projeto Muralha Paulista em parceria com o estado. Além disso, a Prefeitura está  concluindo o projeto de regulamentação para a implantação da Guarda Civil Municipal, prevista para este mandato, fortalecendo a estrutura da segurança pública municipal em cooperação com os demais órgãos responsáveis. A Prefeitura de Bauru seguirá atuando de forma integrada com os órgãos de segurança para fortalecer as ações de prevenção e garantir mais tranquilidade aos comerciantes, trabalhadores e à população que utiliza a região central", finaliza o texto.

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Estacionamento com a placa de
Estacionamento com a placa de "luto"
Pastelaria também exibe a mesma placa
Pastelaria também exibe a mesma placa
Academia do Centro de Bauru também aderiu
Academia do Centro de Bauru também aderiu
Ótica com a mesma placa de protesto
Ótica com a mesma placa de protesto
Outro estabelecimento comercial com exibindo a mesma placa
Outro estabelecimento comercial com exibindo a mesma placa

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