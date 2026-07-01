Uma mulher judia, moradora de Bauru, de 38 anos, denunciou mensagens de ameaça e de um possível antissemitismo que recebeu do professor de sua filha, que atua como docente em uma escola municipal de ensino fundamental de Bauru. Ela procurou a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência, e o caso já está sob apuração da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), apurou o JCNET. A bauruense também protocolou uma denúncia na Secretaria Municipal de Educação de Bauru, na Federação Israelita do Estado de São Paulo e na Confederação Israelita do Brasil.

“O antissemitismo se enquadra na mesma lei do racismo. Onde já se viu me escrever isso e ainda ameaçar me dar uma voadora? E ainda querer usar "kkkk" para minimizar. O povo judeu não pode se calar diante disso”, frisou ela à reportagem. Conforme lembrou a vítima, o antissemitismo no Brasil é equiparado ao crime de racismo, enquadrando-se na Lei nº 7.716/1989. A pena prevista para essa prática é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, e o crime é inafiançável e imprescritível.

Veja a mensagem recebida pela mulher na íntegra: “Então, sobre o vídeo, o discurso é muito bonito (nacionalismo, existência de um povo etc), mas na prática é bem diferente. É matança de palestinos, inclusive crianças... O sionismo cumpriu seu papel em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. De lá para cá, todo território que Israel anexou foi conquistado à base da morte de inocentes... Eu amo a religião judaica, eu amo a cultura do povo de Israel. Inclusive, tinha uma Torá em casa até esses dias atrás para estudo, mas, de coração, não sou e nunca serei defensor do sionismo... Se você for sionista, na próxima reunião de pais te dou uma voadora, fica esperta, viu kkkkk”, diz a mensagem enviada pelo professor a mãe de sua aluna.