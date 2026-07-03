O uso de crack e o vício na droga destruíram mais uma família nesta quinta-feira (2), desta vez em Macatuba (a 46 quilômetros de Bauru). Um homem de 37 anos, conhecido na Vila do Saber e imediações pelo vício nesse entorpecente, agrediu e usou as mãos para esganar a esposa, 10 anos mais velha. Depois, entrou em luta corporal com dois de seus enteados em via pública, acabou agredindo um deles com pauladas e, em seguida, foi esfaqueado diversas vezes. O casal estava junto havia sete anos. O rapaz de 23 anos que apanhou e feriu o padrasto com um canivete está preso por tentativa de homicídio. Ele alega legítima defesa, que será analisado pela Justiça, explicou o delegado Richard Serrano ao JCNET. O episódio mobilizou diversas equipes das polícias Militar e Civil, o helicóptero Águia da PM e também a própria população.

Segundo consta no boletim de ocorrência e conforme detalhou o delegado, o casal estava em casa quando o homem, que havia acabado de fumar uma pedra de crack, questionou o que ela estava fazendo com o celular na mão, sentada no sofá. Ela estava navegando pelas redes sociais quando ele tomou o aparelho e o quebrou. Na sequência, ele a derrubou e passou a esganá-la, até que ela conseguisse se desvencilhar. Depois, ela foi arremessada novamente ao chão, mas conseguiu pedir socorro para um dos filhos, que acionou a Polícia Militar. Diante disso, o indivíduo fugiu pelos fundos, pulando muros de várias residências vizinhas para não ser preso.

Ainda segundo Richard Serrano, os policiais militares fizeram buscas pelo autor em áreas de mata, inclusive com apoio aéreo, até que encontraram muitos rastros de sangue pelo chão e pedaços de madeira também manchados. Essas pistas levaram os agentes de segurança até o marido, que estava caído e debilitado. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde de Macatuba. Ainda segundo o delegado, ele sofreu cortes e perfurações nos braços, no olho, na axila e nas costas.