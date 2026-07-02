02 de julho de 2026
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PAULISTÂNIA

Homem morre esmagado ao trocar pneu na região de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JC/Ilustração
Viatura do Corpo de Bombeiros
Viatura do Corpo de Bombeiros

Um homem teve uma morte trágica ao ser esmagado pelo próprio caminhão carregado com toras de madeira nesta quarta-feira (1.º), em uma área rural de Paulistânia (a 48 quilômetros de Bauru). Consta do boletim de ocorrência que a morte foi acidental e ocorreu enquanto o trabalhador estava sob o veículo, trocando um pneu.

Ainda segundo o BO, Osvaldo Pescinelli, de 63 anos, teve a morte constatada apenas no período da noite, quando equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros o encontraram após o chamado da cunhada da vítima. Por motivos ainda a serem esclarecidos, quando Osvaldo estava sob o cavalo-trator que puxava a carreta, o veículo tombou sobre ele.

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