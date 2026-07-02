A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), determinou a retirada da ampliação do estacionamento rotativo (Área Azul) anunciada recentemente pela Emdurb. A decisão inclui a remoção das placas de sinalização e dos parquímetros instalados nas vias que passariam a integrar o sistema, além da revogação das autuações aplicadas exclusivamente nesses locais.

Em pronunciamento divulgado nesta quarta-feira em sua rede social, a chefe do Executivo afirmou que as regiões que não contavam com estacionamento rotativo permanecerão sem cobrança. Segundo ela, a ampliação precisa ser revista e debatida de forma mais ampla com os principais afetados pela medida. "Determinei a retirada da Zona Azul das áreas anunciadas recentemente pela Endurb. Onde não tínhamos Zona Azul, continuaremos não tendo", afirmou.

A prefeita também informou ter determinado que a empresa suspenda a expansão e cancele as multas eventualmente emitidas nas vagas abrangidas pela ampliação. Com a retirada das placas e dos parquímetros, explicou, também deixa de existir a fiscalização do estacionamento rotativo nesses pontos. "Não cobre as multas que foram feitas nas vagas ampliadas, para que nenhum cidadão seja prejudicado", declarou.