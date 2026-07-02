A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), determinou a retirada da ampliação do estacionamento rotativo (Área Azul) anunciada recentemente pela Emdurb. A decisão inclui a remoção das placas de sinalização e dos parquímetros instalados nas vias que passariam a integrar o sistema, além da revogação das autuações aplicadas exclusivamente nesses locais.
Em pronunciamento divulgado nesta quarta-feira em sua rede social, a chefe do Executivo afirmou que as regiões que não contavam com estacionamento rotativo permanecerão sem cobrança. Segundo ela, a ampliação precisa ser revista e debatida de forma mais ampla com os principais afetados pela medida. "Determinei a retirada da Zona Azul das áreas anunciadas recentemente pela Endurb. Onde não tínhamos Zona Azul, continuaremos não tendo", afirmou.
A prefeita também informou ter determinado que a empresa suspenda a expansão e cancele as multas eventualmente emitidas nas vagas abrangidas pela ampliação. Com a retirada das placas e dos parquímetros, explicou, também deixa de existir a fiscalização do estacionamento rotativo nesses pontos. "Não cobre as multas que foram feitas nas vagas ampliadas, para que nenhum cidadão seja prejudicado", declarou.
Ao justificar a decisão, Suéllen disse que a proposta precisa ser melhor discutida com comerciantes, trabalhadores e usuários das regiões afetadas, ressaltando que a gestão ouviu manifestações da população, de empresários e de vereadores antes de rever a medida. Por sinal, 13 vereadores foram até ela ontem solicitar essas e outras providências quanto à ampliação. Estiveram no Palácio das Cerejeiras os vereadores Cabo Helinho (PL), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Markinho Souza (MDB), Mané Losila (MDB), Marcelo Afonso (PSD), Miltinho Sardin (PSD), Dário Dudário (PSD), Sandro Bussola (MDB), Márcio Teixeira (PL), Julio Cesar (PP), André Maldonado (PP), Edson Miguel (Republicanos), Beto Móveis (Republicanos) e Natalino da Pousada (PDT).
A prefeita afirmou que escutar a sociedade "não é sinal de fraqueza, mas de responsabilidade", e avaliou que, embora a Endurb seja um órgão técnico, a discussão sobre a ampliação deveria ter sido realizada previamente com os segmentos envolvidosm
Segundo ela, cabe ao Poder Executivo intervir sempre que decisões administrativas produzirem impactos relevantes para a população. Por fim, Suéllen destacou que seu compromisso é tomar decisões voltadas ao interesse público e que isso também significa rever posicionamentos quando necessário. "Meu compromisso continua sendo o mesmo: tomar decisões pensando sempre no melhor para Bauru. Isso também significa corrigir a rota quando for necessário, sempre com responsabilidade, diálogo e respeito à população", concluiu.