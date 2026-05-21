O Renault Dauphine Gordini de 1961, conduzido por Aureo de Freitas Nascimento, de 69 anos, volta a encantar as ruas do Centro de Bauru com o modelo icônico da marca, que fez sucesso no século 20 em corridas off-road. A lataria também chama a atenção pelas cores amarelo e verde, como um chamativo ao clima de Copa do Mundo. O flagrante mais recente dele, em vídeo, aconteceu esta semana, na avenida Rodrigues Alves. Muitos munícipes não conhecem a história deste carro. O JC já fez reportagens sobre o tema (leia abaixo).

De acordo com o site oficial da Renault, fabricante do veículo, foram produzidos 178.223 exemplares da versão Gordini do Renault Dauphine entre 1961 e 1968.

Aureo descreve o motor como "fraco", mas a carroceria como um "casco duro", o que inclusive gerou o apelido de "tarta", uma brincadeira com a palavra "tartaruga". A estrutura do carro protegia os pilotos em caso de capotamento, e a pista de apenas 1.200 metros, somada à pouca força do motor, evitava que os veículos ultrapassassem os 90 quilômetros por hora.