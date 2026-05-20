A tradicional churrascaria Porteira do Rio Grande, na avenida Nações Unidas, em Bauru, um dos restaurantes mais conhecidos e emblemáticos da cidade, anunciou oficialmente o encerramento definitivo de suas atividades após 40 anos de história. O comunicado foi divulgado nas redes sociais da empresa e rapidamente gerou repercussão entre clientes e moradores da cidade. “Encerramos um ciclo. Obrigado por estes 40 anos!”, diz a mensagem publicada pela churrascaria. No texto, o restaurante afirma que encerra suas atividades “com o coração cheio de gratidão”, destacando as quatro décadas dedicadas a “servir sabores, histórias e famílias”.

A publicação também agradece aos clientes pela trajetória construída ao longo dos anos. “Agradecemos por cada visita, cada abraço e cada lembrança compartilhada”, escreveu a empresa. Referência em rodízio de carnes e culinária gaúcha em Bauru, a Porteira do Rio Grande marcou gerações de frequentadores, tornando-se palco de almoços de família, confraternizações, encontros de amigos e reuniões empresariais. Localizada na avenida Nações Unidas, a casa era considerada uma das mais tradicionais churrascarias da cidade.

O fechamento ocorre meses após o estabelecimento ter sido interditado pela Vigilância Sanitária Municipal, em fiscalização realizada neste ano. Na ocasião, a empresa havia informado que passaria por reformas e retornaria em breve às atividades. Entretanto, agora confirmou oficialmente o encerramento definitivo.