Após diversas reclamações e vídeos divulgados nas redes sociais sobre veículos parados irregularmente em um retorno localizado no km 348 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao Bauru Business Park, região do Núcleo Gasparini, o Policiamento Rodoviário realizou nesta quarta-feira (20) uma ação de fiscalização e orientação no local.

Durante a ação, foi constatado que alguns motoristas de aplicativos vinham utilizando o ponto como área de espera para chamadas, prática que é irregular e acaba gerando risco à segurança viária, inclusive com registros de veículos realizando manobras perigosas e acessando a contramão do retorno, segundo informa a Polícia Rodoviária.

Segundo a corporação, alguns motoristas também atravessam a rodovia Marechal Rondon a pé e deixam os veículos do outro lado da via, uma vez que a chamada de viagem do aplicativo ocorre via celular e, segundo relatos dos próprios condutores, eles recebem um valor maior pela viagem, pois o App encaminha o veículo para o próximo retorno, no km 353.