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TRÂNSITO VIOLENTO

Acidente gravíssimo na Rodrigues, em Bauru, deixa homem ferido

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
CBX Twister 250 ficou bastante danificada
CBX Twister 250 ficou bastante danificada

Um motociclista de 40 anos ficou gravemente ferido, com múltiplas fraturas, inclusive uma exposta na perna esquerda, na manhã desta quinta-feira (21), ao colidir fortemente na lateral direita de um Gol preto. A colisão, por motivos ainda a serem esclarecidos, ocorreu por volta das 5h no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Gustavo Maciel, no Centro de Bauru.

Segundo a 1.ª Companhia da Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local, o condutor da moto descia a Gustavo Maciel, enquanto o do Gol seguia pela Rodrigues Alves, sentido à Nações Unidas. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos ao motociclista e o encaminhou desacordado, mas com sinais vitais, ao Pronto-Socorro Central. O condutor do carro também recebeu atendimento médico.

A moto, uma CBX Twister 250, ficou bastante danificada e apresentou, no chão, o velocímetro travado nos 110 quilômetros por hora. A Polícia Científica realizou a perícia técnica no cruzamento e o JCNET acompanha o caso e atualizará as informações nas próximas horas.

O capacete ficou caído na Rodrigues Alves (Bruno Freitas)
O capacete ficou caído na Rodrigues Alves (Bruno Freitas)
A bota também ficou pelo local do acidente (Bruno Freitas)
A bota também ficou pelo local do acidente (Bruno Freitas)
Velocímetro da moto travado a 110km/h (Bruno Freitas)
Velocímetro da moto travado a 110km/h (Bruno Freitas)
A lateral do Gol preto danificada no acidente (Bruno Freitas)
A lateral do Gol preto danificada no acidente (Bruno Freitas)
Polícia Científica realizando a perícia técnica (Bruno Freitas)
Polícia Científica realizando a perícia técnica (Bruno Freitas)

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