Um motociclista de 40 anos ficou gravemente ferido, com múltiplas fraturas, inclusive uma exposta na perna esquerda, na manhã desta quinta-feira (21), ao colidir fortemente na lateral direita de um Gol preto. A colisão, por motivos ainda a serem esclarecidos, ocorreu por volta das 5h no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Gustavo Maciel, no Centro de Bauru.

Segundo a 1.ª Companhia da Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local, o condutor da moto descia a Gustavo Maciel, enquanto o do Gol seguia pela Rodrigues Alves, sentido à Nações Unidas. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos ao motociclista e o encaminhou desacordado, mas com sinais vitais, ao Pronto-Socorro Central. O condutor do carro também recebeu atendimento médico.

A moto, uma CBX Twister 250, ficou bastante danificada e apresentou, no chão, o velocímetro travado nos 110 quilômetros por hora. A Polícia Científica realizou a perícia técnica no cruzamento e o JCNET acompanha o caso e atualizará as informações nas próximas horas.