Se existe algo que possa ser arrancado, mesmo mediante muita força, ele vira alvo de ladrões em Bauru. Depois do furto de uma caixa de correspondências, flagrado recentemente e mostrado no JCNET, desta vez uma câmera de segurança residencial registrou um homem furtando um portão pertencente ao acesso de recicláveis de um prédio da cidade. O local fica na quadra 16 da rua Floriano Peixoto, no Jardim Estoril. O fato aconteceu há dois domingos, mas o vídeo foi encaminhado apenas neste fim de semana à reportagem.

Conforme mostram as imagens, o indivíduo comete o crime em pleno dia, sem se importar com as pessoas passando por perto nem com o trânsito. Ele ainda coloca o portão sobre a cabeça e segue pela via pública. O boletim de ocorrência do caso não foi registrado ou não havia sido disponibilizado até o momento pelo Plantão Policial.

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