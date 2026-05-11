11 de maio de 2026
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FLAGRANTE DE FURTO

Até portão de prédio vira alvo de ladrões em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O indivíduo coloca a estrutura sobre a cabeça e segue pela via pública
O indivíduo coloca a estrutura sobre a cabeça e segue pela via pública

Se existe algo que possa ser arrancado, mesmo mediante muita força, ele vira alvo de ladrões em Bauru. Depois do furto de uma caixa de correspondências, flagrado recentemente e mostrado no JCNET, desta vez uma câmera de segurança residencial registrou um homem furtando um portão pertencente ao acesso de recicláveis de um prédio da cidade. O local fica na quadra 16 da rua Floriano Peixoto, no Jardim Estoril. O fato aconteceu há dois domingos, mas o vídeo foi encaminhado apenas neste fim de semana à reportagem.

Conforme mostram as imagens, o indivíduo comete o crime em pleno dia, sem se importar com as pessoas passando por perto nem com o trânsito. Ele ainda coloca o portão sobre a cabeça e segue pela via pública. O boletim de ocorrência do caso não foi registrado ou não havia sido disponibilizado até o momento pelo Plantão Policial.

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