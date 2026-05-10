Dois bauruenses são as vítimas do acidente envolvendo um caminhão-baú e um ônibus registrado no começo da noite deste domingo (10), na rodovia Bauru-Jaú, no sentido Bauru, no trevo de acesso a Pederneiras. Um morreu e outro está em estado grave.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Jaú, o ônibus apresentou problemas mecânicos e parou entre a segunda faixa de rolamento e o acostamento. Dois passageiros desceram para sinalizar a via, mas, sem tempo hábil para desviar, o caminhão atropelou os homens, colidiu na traseira do ônibus e pegou fogo em seguida.

De acordo com um amigo das vítimas, eles retornavam para Bauru após 40 dias viajando a trabalho. Carlos Daniel (cujo sobrenome não foi divulgado), não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Rafael Souza foi socorrido em estado grave ao hospital de Pederneiras. O JCNET acompanha o caso e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.