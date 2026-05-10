Os quatro jovens que morreram na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h20, no quilômetro 220 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), trecho Bauru-Jaú, nas proximidades do trevo de acesso a Pederneiras, foram identificados.

As vítimas são: Lievilton Casanova da Silva, de 21 anos; Dhonata Sabino, de 25 anos; Franciele Regina Pantaleão Rodrigues, de 18 anos; e Natalie de Almeida Fernandes, cuja idade ainda não havia sido confirmada oficialmente. Eles foram arremessados entre o acostamento, o canteiro lateral e a canaleta de água pluvial, tendo as mortes constatadas pelas equipes de resgate no local.

O velório será realizado na funerária Terra Brasil, em Pederneiras, com início previsto para as 22h deste domingo. Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no sentido Pederneiras-Bauru. Por razões que ainda serão esclarecidas, um Toyota Corolla com placas de Batayporã (MS) atingiu a traseira de duas motocicletas Honda CG, com placas de Pederneiras, que seguiam no mesmo sentido.