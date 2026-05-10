Pederneiras - Uma colisão violenta envolvendo três veículos - um carro e duas motocicletas - resultou na morte de quatro pessoas, na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h20, na altura do quilômetro 220 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, nas proximidades do trevo de acesso a Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no sentido Pederneiras-Bauru. Por razões a serem esclarecidas, um Toyota Corolla com placas de Batayporã/Mato Grosso do Sul atingiu a traseira de duas motos Honda CG, com placas de Pederneiras, que seguiam no mesmo sentido.

Os quatro ocupantes das motos - dois homens (L.C.S., 21 anos, e D.H.S., 25 anos) e duas mulheres (F.R.P.R., 18 anos, e N.A.F., de idade não informada) - foram arremessados entre o acostamento, o canteiro lateral e a canaleta de água pluvial e tiveram as mortes constatadas pelas equipes de resgate no local. Os nomes completos não foram divulgados.