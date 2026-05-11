Carlos Daniel de Jesus Amaral, de 24 anos, vítima fatal do acidente envolvendo um caminhão-baú e um ônibus registrado neste domingo (10), na rodovia Bauru-Jaú, em Pederneiras, era diretor do time de futebol amador UJP Prudência, do Jardim Prudência, em Bauru.

Na página do time no Facebook, a diretoria publicou uma nota de pesar: “Nosso diretor @carlosdanieldejesus.amaral infelizmente veio a falecer. Descanse em paz, Dani. Que Deus te receba aí em cima”. Carlos e Rafael Souza, vítima grave do acidente, retornavam para Bauru após 40 dias viajando a trabalho e desceram do ônibus para sinalizar a via. Sem tempo hábil para desviar, o caminhão atropelou os homens, colidiu na traseira do ônibus e pegou fogo em seguida.

Para o amigo Jonatas Andrade, Daniel vai fazer muita falta. “Dani era um cara gente boa demais. Era um jovem amigo de todos, não tinha desavença com ninguém. Passamos a chamá-lo de “Menino Pureza” justamente pela bondade do seu coração”,destacou. De acordo com informações publicadas no site da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do caminhão J.L.O.S. de 47 anos, sofreu ferimentos moderados e cinco passageiros do ônibus não se feriram. O velório de Carlos Daniel será realizado a partir das 13h30 no Centro Velatório Municipal Liberato Tayano, na quadra 19 da avenida Rodrigues Alves e seu sepultamento será no Cemitério do Jardim Redentor, às 16h30.