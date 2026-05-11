11 de maio de 2026
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BAURU-JAÚ

Vítima fatal de acidente era diretor de futebol amador de Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução redes sociais
Carlos Daniel de Jesus Amaral era diretor do time de futebol amador UJP Prudência, do Jardim Prudência
Carlos Daniel de Jesus Amaral era diretor do time de futebol amador UJP Prudência, do Jardim Prudência

Carlos Daniel de Jesus Amaral, de 24 anos, vítima fatal do acidente envolvendo um caminhão-baú e um ônibus registrado neste domingo (10), na rodovia Bauru-Jaú, em Pederneiras, era diretor do time de futebol amador UJP Prudência, do Jardim Prudência, em Bauru.

Na página do time no Facebook, a diretoria publicou uma nota de pesar: “Nosso diretor @carlosdanieldejesus.amaral infelizmente veio a falecer. Descanse em paz, Dani. Que Deus te receba aí em cima”. Carlos e Rafael Souza, vítima grave do acidente, retornavam para Bauru após 40 dias viajando a trabalho e desceram do ônibus para sinalizar a via. Sem tempo hábil para desviar, o caminhão atropelou os homens, colidiu na traseira do ônibus e pegou fogo em seguida.

Para o amigo Jonatas Andrade, Daniel vai fazer muita falta. “Dani era um cara gente boa demais. Era um jovem amigo de todos, não tinha desavença com ninguém. Passamos a chamá-lo de “Menino Pureza” justamente pela bondade do seu coração”,destacou. De acordo com informações publicadas no site da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do caminhão J.L.O.S. de 47 anos, sofreu ferimentos moderados e cinco passageiros do ônibus não se feriram. O velório de Carlos Daniel será realizado a partir das 13h30 no Centro Velatório Municipal Liberato Tayano, na quadra 19 da avenida Rodrigues Alves e seu sepultamento será no Cemitério do Jardim Redentor, às 16h30.

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