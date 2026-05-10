Pederneiras - O condutor do Toyota Corolla que envolveu-se em um grave acidente com quatro mortes, na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h20, na altura do quilômetro 220 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, perto do trevo de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), e deixou o local antes da chegada da polícia, apresentou-se pela manhã no plantão policial de Bauru, ao lado de advogado, e foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
Segundo divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no sentido Pederneiras-Bauru. Por razões a serem esclarecidas, o Toyota Corolla com placas de Batayporã/Mato Grosso do Sul atingiu a traseira de duas motocicletas Honda CG, com placas de Pederneiras, que seguiam no mesmo sentido.
Os quatro ocupantes das motos - dois homens (L.C.S., de 21 anos, e D.H.S., de 25 anos) e duas mulheres (F.R.P.R., de 18 anos, e N.A.F., idade não informada) - foram arremessados entre o acostamento, o canteiro lateral e a canaleta de água pluvial, conforme a Artesp, e tiveram as mortes constatadas pelas equipes de resgate ainda no local. Os nomes completos não foram divulgados.
O condutor do Corolla abandonou o carro e deixou o local com a ajuda de terceiros sem prestar atendimento às vítimas. A Polícia Científica realizou a perícia e os corpos seguiram para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico. Por volta das 10h, o motorista do carro, M.A.S. (só iniciais informadas), 37 anos, foi até o plantão policial de Bauru acompanhado de advogado.
De acordo com o registro policial, o homem recusou-se a fazer o teste do etilômetro (bafômetro), mas o exame clínico apontou sinais equivalentes aos de estado de embriaguez e ele foi autuado em flagrante pelo delegado Cristiano Manfio Cardarelli pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, permanecendo preso, à disposição da Justiça. O Corolla foi apreendido e o caso será investigado pela Polícia Civil.