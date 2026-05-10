Pederneiras - O condutor do Toyota Corolla que envolveu-se em um grave acidente com quatro mortes, na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h20, na altura do quilômetro 220 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, perto do trevo de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), e deixou o local antes da chegada da polícia, apresentou-se pela manhã no plantão policial de Bauru, ao lado de advogado, e foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

Segundo divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no sentido Pederneiras-Bauru. Por razões a serem esclarecidas, o Toyota Corolla com placas de Batayporã/Mato Grosso do Sul atingiu a traseira de duas motocicletas Honda CG, com placas de Pederneiras, que seguiam no mesmo sentido.

Os quatro ocupantes das motos - dois homens (L.C.S., de 21 anos, e D.H.S., de 25 anos) e duas mulheres (F.R.P.R., de 18 anos, e N.A.F., idade não informada) - foram arremessados entre o acostamento, o canteiro lateral e a canaleta de água pluvial, conforme a Artesp, e tiveram as mortes constatadas pelas equipes de resgate ainda no local. Os nomes completos não foram divulgados.