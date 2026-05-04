Não há nada que não possa ser arrancado, mesmo mediante muita força, que não se torne desejo de ladrões em Bauru. Uma câmera de segurança residencial flagrou um homem fazendo muita força e furtando a caixa de correspondência de uma casa situada na quadra 2 da alameda Marte, no Parque Santa Edwirges. O fato ocorreu no feriado de 1.º de Maio, e a moradora encaminhou o vídeo ao JCNET nesta segunda-feira (4). Ela disse que ainda não registrou boletim de ocorrência.

Segundo ela, essa não é uma situação isolada. “Trata-se de uma rua onde há circulação frequente de dependentes químicos em busca de oportunidades para furtos. Inclusive, se observarem, a maioria das caixinhas de correio da minha rua, e até de ruas próximas, também foi arrancada”, comentou a munícipe, que preferiu ter a identidade preservada.