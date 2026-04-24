Após a repercussão do vídeo que sugere que a arquitetura do parque Vitória Régia, em Bauru, forma a silhueta de um anjo visto de cima, o JCNET foi investigar a história por trás do projeto. O espaço foi idealizado pelo arquiteto Jurandyr Bueno Filho, que buscava dar identidade à cidade. Inspirado por uma viagem à Europa em 1971, ele concebeu o parque em uma área de erosão na avenida Nações Unidas. As obras começaram em 1976 e foram concluídas, em grande parte, durante a gestão do prefeito Oswaldo Sbeghen, com inauguração em 1º de agosto de 1978. Veja no link a seguir o vídeo que deu origem à discussão -

https://sampi.net.br/bauru/noticias/2975591/bauru-e-regiao/2026/04/tem-um-anjo-no-vitoria-regia-imagem-viraliza-em-bauru-video

Apesar da coincidência curiosa, pessoas próximas ao arquiteto garantem que não houve qualquer intenção de criar a figura de um anjo. A arquiteta Maria Helena Regitano, que trabalhou com Jurandyr por anos na Prefeitura, afirma nunca ter ouvido essa ideia. “Nem dele, nem de outros profissionais envolvidos no projeto”, disse. O fotógrafo Pedro Romualdo, amigo pessoal do arquiteto, reforça a versão. Segundo ele, Jurandyr jamais mencionou referências religiosas. As estruturas de concreto atrás do palco, por exemplo, foram pensadas para lembrar as pétalas de uma vitória-régia, além de ajudar a bloquear o som do trânsito da avenida, garantindo melhor acústica para apresentações.

No fim das contas, o “anjo” pode até não ter sido planejado, mas acabou dando um novo charme à paisagem urbana e mostrando que, às vezes, a imaginação popular também ajuda a contar a história de uma cidade. O professor Adalberto Retto Jr., doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, também entrou na discussão e publica um artigo no JCNET - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2975696/articulistas/2026/04/quando-a-analogia-banaliza-a-complexidade-do-projeto-urbano