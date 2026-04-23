Um trabalhador morreu ao volante de um caminhão Volvo VM 270, na manhã desta quinta-feira (23), após um acidente em que a cabine do seu veículo foi esmagada entre o próprio semirreboque e o bitrem da frente, um Mercedes-Benz Axor, no quilômetro 316 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), entre Bauru e Pederneiras. A colisão ocorreu na altura do trevo do distrito de Guaianás, no sentido Bauru-Jaú, e mobilizou diversas equipes de socorro. Há um grande engarrafamento no local para quem tentar ir de Bauru a Jaú.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do bitrem alega ter sentido um impacto na traseira do seu veículo. Em seguida, desceu para verificar o ocorrido e constatou o acidente. Ele não se feriu.

Já na cabine do Volvo de trás, segundo a Artesp, havia dois ocupantes presos nas ferragens. Houve o trabalho de desencarceramento pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade dele não foi divulgada. O outro homem foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa em estado moderado de lesões e passa bem. As causas do acidente ainda serão investigadas.