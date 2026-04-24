Uma imagem aérea recente do Parque Vitória Régia, em Bauru, viralizou ao sugerir que seu traçado revelaria a figura de um anjo — para alguns, de um indígena. A difusão dessas leituras não é, em si, problemática. A cidade sempre foi também um campo de projeção simbólica, no qual o olhar interpreta, associa e constrói sentidos. Nesse plano, a analogia faz parte da experiência urbana.

O equívoco começa quando essa leitura — legítima enquanto percepção — passa a ser tomada como explicação do projeto. É nesse deslocamento que se perde de vista a natureza disciplinar da arquitetura e do urbanismo. Francamente, não é a genialidade de desenhar um parque em forma de anjo que define a qualidade de um projeto. Mais pertinente é compreender que essas disciplinas operam sobre o espaço — qualificando-o, estruturando relações, mediando usos e produzindo sentido no território. É nesse campo de atuação que o projeto ganha relevância: na sua capacidade de responder a condições concretas, de articular escalas e de construir experiências significativas no cotidiano.

Para além da leitura imagética, um parque pode — e deve — ser compreendido a partir de diferentes camadas analíticas. Uma primeira diz respeito à sua dimensão territorial: como se insere na cidade, que continuidades estabelece, que descontinuidades corrige, que centralidades ativa. Outra refere-se à sua lógica ambiental: como responde à topografia, ao regime hídrico, à drenagem, à vegetação e ao microclima. Há ainda a dimensão morfológica e compositiva, que envolve hierarquia de espaços, organização de percursos, relações entre cheios e vazios, ritmos, eixos e campos de permanência.

A essas se somam as dimensões programática e social: os usos previstos e imprevistos, os modos de apropriação, as práticas cotidianas, os conflitos e as convivências que o espaço é capaz de acolher ou induzir. Por fim, há uma dimensão simbólica — mas esta não se reduz à analogia formal imediata; ela se constrói na duração, na memória, na experiência compartilhada.

Reduzir a concepção do parque — de autoria do arquiteto Jurandir Bueno — a uma figura reconhecível vista do alto equivale, portanto, a colapsar essa complexidade em uma única chave de leitura, superficial e contingente. Trata-se de substituir um campo estruturado de relações por uma imagem fortuita, cuja existência depende mais do enquadramento do olhar (no caso, o drone) do que da lógica do projeto.

É claro que cada observador pode construir suas próprias interpretações e valorizar aspectos mais imediatos ou simbólicos. No entanto, quando essa leitura se sobrepõe às demais, corre-se o risco de banalizar um campo que exige rigor crítico, responsabilidade social e domínio técnico. Em ambientes acadêmicos mais exigentes, uma abordagem centrada exclusivamente na analogia formal dificilmente se sustentaria, justamente por ignorar os processos analíticos e projetuais que fundamentam a disciplina.

Mais do que rejeitar a analogia, trata-se de recolocá-la em seu devido lugar: como uma camada possível — e não estruturante — de interpretação. Entre a imagem e o espaço construído há um intervalo decisivo, onde se articulam técnica, cultura, uso e tempo. É nesse intervalo que a arquitetura e o urbanismo se constituem como campos de conhecimento. E é ali, e não na anedota da forma, que reside a consistência — e a responsabilidade — de um projeto urbano.