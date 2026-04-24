Já imaginou descobrir um anjo “escondido” no cartão-postal mais conhecido de Bauru? Pois é exatamente isso que um vídeo (sem autoria conhecida ainda) que viralizou nas redes sociais nesta semana tem provocado: curiosidade, surpresa e muita discussão entre os moradores. Visto do alto, o Parque Vitória Régia parece revelar mais do que a bela arquitetura que o compõe. A combinação da concha acústica (que forma a cabeça e a auréola), da arquibancada e do boulevard (o corpo), além das áreas verdes nas laterais (as asas), cria o desenho de um anjo.
Coincidência ou genialidade? A dúvida fica no ar. O arquiteto responsável pelo projeto, Jurandyr Bueno Filho, pelo que se sabe, nunca mencionou qualquer intenção de criar esse contorno. Ou seja: se foi proposital, virou um mistério; se não foi, a mente humana tratou de completar a obra.
E é aí que entra um fenômeno curioso chamado pareidolia — uma espécie de “pegadinha” do cérebro, que adora encontrar formas conhecidas em imagens aleatórias. Sabe quando você vê rostos em tomadas ou figuras nas nuvens? É exatamente isso. E, pelo visto, o Vitória Régia entrou nessa lista.
Mas o “anjo” não está sozinho. Segundo Marivaldo do Drone, que já registrou o parque de vários ângulos, há alguns anos ele identificou outro desenho curioso: o contorno de uma santa no lago. Caso o autor do vídeo queira se identificar, é só procurar o JCNET.
Depois dessa, fica difícil olhar o parque do mesmo jeito. E você, já viu o anjo? Se não, veja!