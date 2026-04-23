Um homem de 29 anos foi esfaqueado por outro, da mesma idade, possivelmente um desafeto, após uma discussão na Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru, nesta quarta-feira (22). Não foi informada a região do corpo atingida, mas a informação fornecida em boletim de ocorrência (BO) é que o ferido foi socorrido pelo Samu ao Pronto-Socorro Central e não corre risco de morrer.

Ainda segundo consta no BO, o suspeito foi preso pela Polícia Militar na quadra 5 do Calçadão da Batista de Carvalho. Como ele também estava machucado, foi levado sob escolta para passar por atendimento na mesma unidade de saúde. O caso foi registrado como lesão corporal, e a faca foi apreendida pelos policiais militares caída na praça.