A Melissa, situada no piso 2 do Bauru Shopping, teve um incêndio que resultou em muita fumaça e assustou funcionários da própria empresa e de outras lojas do centro de compras na manhã desta quinta-feira (23), antes do horário de abertura dos portões ao público em geral. A vitrine estourou e o fogo foi controlado, informou o Bauru Shopping. Todos os trabalhadores tiveram que ficar para fora, por questão de segurança, no entanto, uma das pessoas precisou procurar atendimento médico após inalar fumaça, apurou o JCNET. Três viatuas do Corpo de Bombeiros estão no local.

Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa, o shopping informa que foi identificado um princípio de incêndio no período da manhã em uma de suas lojas. “A situação foi prontamente controlada pela equipe de brigada, sem registro de feridos. O empreendimento será reaberto tão logo a fumaça gerada seja completamente dissipada”, finaliza o texto.