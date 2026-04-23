Um homem foi perseguido e baleado, na noite desta quinta-feira (23), na quadra 1 da rua Evandro Ruivo, no Jardim Estoril III, na zona sul de Bauru. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC).

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, por volta das 21h, dois suspeitos correram atrás da vítima na rua, efetuando disparos, e, após atingi-la, fugiram em direção à linha férrea.

O homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao PSC. Ainda não há informações sobre as regiões do corpo onde ele foi atingido e nem a quantidade de disparos e o estado de saúde atual dele.