Sepultamento de animais 1

A sessão desta segunda-feira (13) da Câmara Municipal de Bauru aprovou uma lei que permite o sepultamento de animais domésticos em jazigos familiares. A discussão foi marcada por um debate acirrado em alguns momentos. O PL assinado pelos vereadores Julio Cesar (PP) e Dário Dudário (PSD) foi aprovado pela maioria da Casa, à exceção dos vereadores Estela Almagro (PT), Eduardo Borgo (Novo) e Emerson Construtor (Podemos), que votaram contra.

Sepultamento de animais 2

O vereador Borgo assim se manifestou em suas redes sociais: “Inacreditável! Câmara de Bauru acaba de aprovar projeto de lei que permite velório e enterro de bois, cavalos, mulas e qualquer outro animal classificado como 'de estimação' junto ou separado do dono. Se for sancionado pela prefeita, qualquer cidadão terá o direito de velar e ser velado e enterrado com seu cavalo ou seu boi, caso queira...”.

Sepultamento de animais 3

Julio Cesar, por sua vez, em resposta a Borgo, afirmou que a lei funcionará seguindo o que está disposto em legislação estadual sancionada em fevereiro deste ano pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e que caberia ao Poder Executivo local regulamentar regras e normas específicas posteriormente. Além disso, disse que já está atuando em demandas de infraestrutura e qualidade do serviço prestado pelos cemitérios para serem cobradas por seu gabinete. Leia mais no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2973514/politica/2026/04/enterro-de-animais-em-jazigos-familiares-e-aprovado-em-bauru