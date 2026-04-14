Sepultamento de animais 1
A sessão desta segunda-feira (13) da Câmara Municipal de Bauru aprovou uma lei que permite o sepultamento de animais domésticos em jazigos familiares. A discussão foi marcada por um debate acirrado em alguns momentos. O PL assinado pelos vereadores Julio Cesar (PP) e Dário Dudário (PSD) foi aprovado pela maioria da Casa, à exceção dos vereadores Estela Almagro (PT), Eduardo Borgo (Novo) e Emerson Construtor (Podemos), que votaram contra.
Sepultamento de animais 2
O vereador Borgo assim se manifestou em suas redes sociais: “Inacreditável! Câmara de Bauru acaba de aprovar projeto de lei que permite velório e enterro de bois, cavalos, mulas e qualquer outro animal classificado como 'de estimação' junto ou separado do dono. Se for sancionado pela prefeita, qualquer cidadão terá o direito de velar e ser velado e enterrado com seu cavalo ou seu boi, caso queira...”.
Sepultamento de animais 3
Julio Cesar, por sua vez, em resposta a Borgo, afirmou que a lei funcionará seguindo o que está disposto em legislação estadual sancionada em fevereiro deste ano pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e que caberia ao Poder Executivo local regulamentar regras e normas específicas posteriormente. Além disso, disse que já está atuando em demandas de infraestrutura e qualidade do serviço prestado pelos cemitérios para serem cobradas por seu gabinete. Leia mais no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2973514/politica/2026/04/enterro-de-animais-em-jazigos-familiares-e-aprovado-em-bauru
Sucessão no Legislativo
Discretamente, a sucessão do comando da Câmara Municipal de Bauru já começou, faltando nove meses e meio para a votação. Um dos nomes cogitados e que estaria se movimentando neste sentido é o do líder do governo no Legislativo, Sandro Bussola (MDB). Em tese, o futuro presidente e demais membros da Mesa Diretora sairiam da bancada de situação, que hoje conta com cerca de 13 ou 14 dos 21 vereadores. Porém, em eleição de Câmara essa lógica, por vezes, é subvertida.
‘A cadeira lhe cai bem...’
Ainda a propósito da sucessão no Poder Legislativo, o vereador Márcio Teixeira (PL) disse ontem ao vereador Cabo Helinho (PL), ao iniciar seu pronunciamento na Tribuna, que o colega ficava muito bem na cadeira de presidente da Casa. Helinho substituiu o presidente Markinho Souza (MDB), em licença do cargo. Helinho seria um pré-candidato? A rigor, todos os 21 vereadores são mas, ao final, apenas dois ou três disputarão a presidência com chances.
Desenvolve SP 1
A sessão desta segunda também aprovou a revogação do artigo 3º da Lei Municipal que autorizou a prefeitura a contratar operações de crédito com outorga de garantia com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Dessa forma, o PL representou mais uma correção na lei que deu autorização ao empréstimo de R$ 111 milhões para investimentos em infraestrutura.
Desenvolve SP 2
Após receber, em plenário, pareceres pela normal tramitação da Comissões de Obras, Serviços Públicas, Habitação e Transportes e de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, o projeto foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Eduardo Borgo, Estela Almagro, Junior Lokadora e Márcio Teixeira. Os demais vereadores presentes votaram a favor (o vereador José Roberto Segalla estava ausente da sessão). O resultado se repetiu na segunda rodada de votação durante a Sessão Extraordinária.