O projeto da mais importante lei das regras urbanas de Bauru, a revisão do Plano Diretor (PD), não coíbe e não estanca o avanço dos chamados esqueletos urbanos que afeta o desenvolvimento imobiliário local e tem sérias consequências à ocupação desordenada há décadas. Da mesma forma, o PL da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) também não ataca este problema estrutural no município. As propostas da prefeita Suéllen Rosim (PSD) estão em tramitação no Legislativo neste início de ano.

Como abordou o fiscal da lei, promotor de Urbanismo Henrique Varonez, em reunião técnica com vereadores, procuradores do Legislativo e representantes do Executivo, na última quinta-feira (26), na sede do MP, na avenida Getúlio Vargas, a intervenção da instituição é e continua sendo quanto a forma (cumprimento das regras quanto a elaboração dos estudos técnicos, participação popular e garantia de que o PD não confrontará com a LPUOS). Ou seja, o conteúdo é produto da escolha da comunidade e do governo.

Vale dizer que a atual lei em vigência do Plano Diretor, de número 6531, também não enfrenta a descaracterização do uso desordenado no ambiente urbano e suas consequências quanto a centenas de edificações - sejam imóveis em bom estado de uso (vazios), sejam antigos (em deterioração), sejam os degradados, ou, ainda, os inacabados. O conjunto de todas "essas espécies" de edificações se espalham entre diversos bairros sem cumprir a função social da propriedade estabelecida em lei federal (o Estatuto das Cidades).