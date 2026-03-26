O homem de 52 anos assassinado enquanto dormia, em fevereiro deste ano, em uma casa no Jardim Tangarás, em Bauru, foi morto por engano, concluiu a investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Ele morreu com um tiro na cabeça ao ser confundido com o neto de seu irmão. O rapaz, sim, era o verdadeiro alvo dos criminosos, que buscavam retaliação, vingança.

O homem pagou com a vida por causa do suposto envolvimento do neto do irmão em uma disputa por território entre grupos rivais, apontou a investigação chefiada pelo delegado Cledson Nascimento. Um adolescente de 16 anos foi detido nesta quinta-feira (26); um adulto foi preso e um terceiro ainda está foragido.

Segundo Cledson, o neto do irmão da vítima seria ligado a um grupo rival de traficantes que foi alvo de um atentado a tiros em fevereiro, uma semana antes da retaliação. Ainda de acordo com o delegado, foi solicitado mandado de busca e apreensão para a residência do adolescente envolvido no homicídio. Ele foi apreendido no Vânia Maria nesta quinta-feira. O delegado informa que era nesse bairro que o grupo se reunia.