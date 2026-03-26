27 de março de 2026
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CRIME ESCLARECIDO

Homem de 52 anos foi assassinado por engano em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JCNET
Delegado Cledson Nascimento, da Delegacia de Homicídios
Delegado Cledson Nascimento, da Delegacia de Homicídios

O homem de 52 anos assassinado enquanto dormia, em fevereiro deste ano, em uma casa no Jardim Tangarás, em Bauru, foi morto por engano, concluiu a investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Ele morreu com um tiro na cabeça ao ser confundido com o neto de seu irmão. O rapaz, sim, era o verdadeiro alvo dos criminosos, que buscavam retaliação, vingança.

O homem pagou com a vida por causa do suposto envolvimento do neto do irmão em uma disputa por território entre grupos rivais, apontou a investigação chefiada pelo delegado Cledson Nascimento. Um adolescente de 16 anos foi detido nesta quinta-feira (26); um adulto foi preso e um terceiro ainda está foragido.

Segundo Cledson, o neto do irmão da vítima seria ligado a um grupo rival de traficantes que foi alvo de um atentado a tiros em fevereiro, uma semana antes da retaliação. Ainda de acordo com o delegado, foi solicitado mandado de busca e apreensão para a residência do adolescente envolvido no homicídio. Ele foi apreendido no Vânia Maria nesta quinta-feira. O delegado informa que era nesse bairro que o grupo se reunia.

O adolescente confessou parcialmente o crime, de acordo com a polícia, negando que tenha entrado na casa onde a vítima estava, afirmando que permaneceu ao volante do Fiat Uno utilizado na locomoção para a prática do homicídio. Outro envolvido, já identificado, não foi localizado durante a operação e segue sendo procurado pelos policiais. O Grupo de Operações Especiais (GOE) prestou apoio.

Fiat Uno usado no crime foi apreendido sendo desmontado (foto: divulgação)
Fiat Uno usado no crime foi apreendido sendo desmontado (foto: divulgação)

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