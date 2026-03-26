A bauruense Patricia Ramos, 41 anos, morreu na noite desta quarta-feira (25) após sofrer uma parada cardíaca na faixa de areia da Praia Grande, em Ubatuba. Segundo informações apuradas junto ao Samu pela rádio Costa Azul, Patricia estava na companhia de familiares, aproveitando o passeio, quando passou mal repentinamente. Testemunhas relataram que ela não chegou a se queixar antes de desmaiar. Ao perceberem que a vítima não respirava e estava sem pulso, equipes de salvamento foram acionadas imediatamente.

O atendimento contou com a atuação do GBMar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informa a emissora de Ubatuba. As equipes iniciaram manobras de reanimação ainda na areia e deram continuidade ao atendimento por cerca de 40 minutos, mas a vítima não respondeu aos procedimentos.

De acordo com informações médicas apuradas pela rádio Costa Azul, a turista possuía histórico de problemas cardíacos, incluindo insuficiência na válvula aórtica, já tendo passado por cirurgia anteriormente e com novo procedimento programado. O óbito foi constatado ainda no local. A ocorrência gerou comoção entre familiares e frequentadores da praia, que presenciaram o atendimento de emergência na faixa de areia.