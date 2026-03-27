A Prefeitura de Bauru lançou nesta sexta-feira (27) o programa ‘Bauru + Iluminada’, com a assinatura da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública. Trata-se do maior investimento da história do município na modernização do setor, com a substituição de todas as lâmpadas convencionais por tecnologia LED. A assinatura ocorreu no Gabinete da Prefeitura de Bauru, com a presença da prefeita Suéllen Rosim (PSD), representantes do consórcio Luz de Bauru SPI — vencedor da licitação, além de secretários municipais e vereadores.

O programa prevê a substituição completa das lâmpadas até o próximo ano, promovendo uma transformação significativa na iluminação pública da cidade, com mais eficiência, qualidade e segurança para a população, por meio de vias mais bem iluminadas. A previsão é que os trabalhos tenham início em até três meses, com conclusão em um ano e meio, abrangendo todas as regiões de Bauru. As novas lâmpadas são mais econômicas, portanto, mais sustentáveis.

Entre as responsabilidades da concessionária estão a gestão integral do parque de iluminação pública, a substituição das luminárias por tecnologia LED, a expansão da rede, a operação do sistema, a manutenção preventiva e corretiva, além da melhoria dos índices de eficiência energética. O consórcio Luz de Bauru SPI é composto pelas empresas Zopone Engenharia e Comércio Ltda. - líder, SUM-IP Serviços de Infraestrutura Ltda., G.C.E. S/A e RH Engenharia Ltda.