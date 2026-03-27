A Prefeitura de Bauru lançou nesta sexta-feira (27) o programa ‘Bauru + Iluminada’, com a assinatura da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública. Trata-se do maior investimento da história do município na modernização do setor, com a substituição de todas as lâmpadas convencionais por tecnologia LED. A assinatura ocorreu no Gabinete da Prefeitura de Bauru, com a presença da prefeita Suéllen Rosim (PSD), representantes do consórcio Luz de Bauru SPI — vencedor da licitação, além de secretários municipais e vereadores.
O programa prevê a substituição completa das lâmpadas até o próximo ano, promovendo uma transformação significativa na iluminação pública da cidade, com mais eficiência, qualidade e segurança para a população, por meio de vias mais bem iluminadas. A previsão é que os trabalhos tenham início em até três meses, com conclusão em um ano e meio, abrangendo todas as regiões de Bauru. As novas lâmpadas são mais econômicas, portanto, mais sustentáveis.
Entre as responsabilidades da concessionária estão a gestão integral do parque de iluminação pública, a substituição das luminárias por tecnologia LED, a expansão da rede, a operação do sistema, a manutenção preventiva e corretiva, além da melhoria dos índices de eficiência energética. O consórcio Luz de Bauru SPI é composto pelas empresas Zopone Engenharia e Comércio Ltda. - líder, SUM-IP Serviços de Infraestrutura Ltda., G.C.E. S/A e RH Engenharia Ltda.
A PPP é na modalidade de concessão administrativa. A Secretaria de Infraestrutura vai fiscalizar o cumprimento da parceria. O contrato tem duração de 25 anos, com valor estimado em R$ 511,2 milhões ao longo do período. O custeio será realizado por meio da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), já cobrada na conta de energia elétrica para imóveis edificados e no IPTU para imóveis não edificados, sem alteração nos valores atualmente praticados.
A prefeita Suéllen Rosim destacou que a modernização da iluminação será um avanço para Bauru. “Vamos ter ruas, avenidas e praças bem iluminadas, o que também aumenta a segurança da população. Em um ano e meio todas as lâmpadas serão trocadas. Foi um trabalho árduo para viabilizar a parceria, destravamos um processo que tinha um impasse judicial no começo do nosso primeiro mandato, depois fizemos a aprovação na Câmara Municipal, inclusive aproveito para agradecer aos vereadores pela aprovação na ocasião, todos entenderam a importância da modernização da iluminação, e em seguida abrimos a licitação para agora ter a assinatura do contrato. Vamos ter, em poucos meses, uma transformação da iluminação em nosso município”, finalizou.
O vereador Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, afirmou que a assinatura representa uma conquista para toda a população. “A iluminação pública de qualidade representa também segurança pública. Foi um processo que começou há vários anos, e que agora felizmente está sendo finalizado, com o contrato assinado. Bauru muda de patamar na iluminação com essa parceria”, frisou.
O diretor administrativo da empresa Zopone Engenharia e Comércio Ltda, Cláudio Zopone, comentou que a empresa já atua na iluminação pública em 20 municípios. “Uma das principais vantagens da parceria é a modernização de toda a iluminação pública e a redução do prazo de substituição de lâmpadas queimadas. Enquanto em uma gestão convencional a demora é de 30 a 45 dias, nos municípios em que estamos como concessionários o prazo é de 5 horas a 18 horas. A população avalia de forma muito positiva o trabalho onde a concessão já está consolidada”, concluiu.
Participaram da assinatura a prefeita Suéllen Rosim, o vice-prefeito Orlando Costa Dias, os secretários de Infraestrutura, Pérola Zanotto; de Governo, Renato Purini; da Administração, Cristiano Zamboni; e de Comunicação e Eventos, Carlos Agra; os vereadores Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, Cabo Helinho, vice-presidente da Câmara, Sandro Bussola, Arnaldo Ribeiro, Manoel Losila, Natalino da Pousada, Júnior Rodrigues, Miltinho Sardin, Edson Miguel, Beto Móveis e Marcelo Afonso. Pela empresa Zopone Engenharia e Comércio Ltda., estiveram presentes o diretor administrativo Cláudio Zopone e o gerente da área de concessões Márcio Pinto.