Um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (27), na avenida Pedro de Toledo, em Bauru, deixou dois veículos com a parte dianteira destruída. A colisão ocorreu por volta das 15h e mobilizou a Polícia Militar (PM), que esteve no local para atendimento da ocorrência.
De acordo com informações apuradas pela reportagem no local, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Hyundai HB20 prata, que descia pela rua Bandeirantes em direção à avenida, acabou cruzando a via e colidindo com um Ford Escort Europa branco.
O motorista do Escort, um homem de 64 anos, e o condutor do HB20, de 89 anos, não ficaram feridos. Os dois foram orientados pelos policiais a acionarem o guincho e registrarem a ocorrência no plantão policial.
Com o impacto, o Ford Escort teve danos significativos no radiador, na bomba d’água e também no motor. O veículo ficou atravessado na via, voltado em direção à calçada, próximo à cerca que dá acesso a um barranco. Já o HB20 teve os airbags acionados e ficou com o para-choque deslocado, além da parte frontal completamente danificada.