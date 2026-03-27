Um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (27), na avenida Pedro de Toledo, em Bauru, deixou dois veículos com a parte dianteira destruída. A colisão ocorreu por volta das 15h e mobilizou a Polícia Militar (PM), que esteve no local para atendimento da ocorrência.

De acordo com informações apuradas pela reportagem no local, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Hyundai HB20 prata, que descia pela rua Bandeirantes em direção à avenida, acabou cruzando a via e colidindo com um Ford Escort Europa branco.

O motorista do Escort, um homem de 64 anos, e o condutor do HB20, de 89 anos, não ficaram feridos. Os dois foram orientados pelos policiais a acionarem o guincho e registrarem a ocorrência no plantão policial.