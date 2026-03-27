A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da Polícia Civil de Bauru prendeu, nesta sexta-feira (27), um homem de 48 anos suspeito de tráfico de drogas e de pertencer ao Primeiro Comando Capital (PCC). O trabalho levou semanas de apuração sobre a rotina do indivíduo, reuniu provas robustas e contou com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) para prendê-lo.

De acordo com o delegado Glaucio Stocco, o indiciado trazia drogas da Capital para Bauru e abastecia “biqueiras” da própria organização criminosa. Foi apreendida grande quantidade de maconha, haxixe, dry, que é a versão mais potente da maconha, a maconha sintética K2 e cocaína. Também ficaram retidos o telefone celular e o veículo Citroën C3 vermelho utilizado para transportar as drogas entre as cidades.

Aos policiais, o suspeito alegou que trabalha como motorista de aplicativo e que seria a primeira vez que transportava drogas para Bauru.