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CAPITAL-INTERIOR

Polícia prende suspeito de tráfico ligado ao PCC em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
Delegado Claucio Stocco
Delegado Claucio Stocco

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da Polícia Civil de Bauru prendeu, nesta sexta-feira (27), um homem de 48 anos suspeito de tráfico de drogas e de pertencer ao Primeiro Comando Capital (PCC). O trabalho levou semanas de apuração sobre a rotina do indivíduo, reuniu provas robustas e contou com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) para prendê-lo.

De acordo com o delegado Glaucio Stocco, o indiciado trazia drogas da Capital para Bauru e abastecia “biqueiras” da própria organização criminosa. Foi apreendida grande quantidade de maconha, haxixe, dry, que é a versão mais potente da maconha, a maconha sintética K2 e cocaína. Também ficaram retidos o telefone celular e o veículo Citroën C3 vermelho utilizado para transportar as drogas entre as cidades.

Aos policiais, o suspeito alegou que trabalha como motorista de aplicativo e que seria a primeira vez que transportava drogas para Bauru.

“As investigações demonstraram que, a cada três ou quatro dias, ele vinha de São Paulo para Bauru transportando drogas, sendo então preso e autuado em flagrante por tráfico. As investigações prosseguem no sentido de identificar os fornecedores e destinatários das drogas em Bauru”, acrescentou o delegado.

Material separado após a apreensão (foto: divulgação)
Material separado após a apreensão (foto: divulgação)
Carro apreendido com as sacolas de drogas (foto: divulgação)
Carro apreendido com as sacolas de drogas (foto: divulgação)

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