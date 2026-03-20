O prédio que abrigou uma das casas de shows mais emblemáticas da noite bauruense, o Jack Music Pub, começou a ser demolido nesta sexta-feira (20), chamando a atenção de motoristas que passavam pela avenida Duque de Caxias, em Bauru. O encerramento das atividades do espaço havia sido anunciado em junho de 2025, após 25 anos de funcionamento. À época, o fechamento foi motivado pela mudança do proprietário, Caio Richieri, para a Itália.

Após o fim do “Jack” original, o local chegou a ser reaberto em agosto de 2025 como Tio Jack Bauru, com uma proposta voltada à ampliação da cultura alternativa, incluindo stand-up comedy, jazz e tributos de rock. Em março de 2026, vídeos que circularam nas redes sociais já mostravam a descaracterização do prédio, com a retirada de fachadas e letreiros para novas intervenções no espaço. Agora, com o início da demolição, o endereço se despede definitivamente de um de seus capítulos mais marcantes.

Antes da consolidação do Jack Music Pub, o imóvel e seus arredores já integravam a cena boêmia da cidade, com estabelecimentos como o Armazém do Café, no final dos anos 1990, e o Duke Pub, antes da fundação do Jack em 2000, lembrados por frequentadores antigos.