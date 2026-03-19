O prédio que abrigava o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru, desativado desde novembro após a transferência para uma nova sede, está abandonado e foi alvo de vandalismo. Além da depredação, a situação levanta preocupação pela exposição de documentos sigilosos de pessoas como laudos periciais, prontuários médicos, nome, número de RG e endereço, que deveriam estar protegidos por lei.

Localizado na rua Paschoal Luciano, esquina com a Avenida Nações Unidas, em frente ao Terminal Rodoviário, o antigo prédio do IML permanece vazio e sem qualquer tipo de vigilância. Com os portões abertos, o acesso ao interior é facilitado, o que tem contribuído para a ação de vândalos. No local, é possível constatar a retirada de portas e janelas, além de vidros quebrados e diversos materiais espalhados pelo chão em praticamente todos os ambientes. O cenário evidencia deterioração acelerada do imóvel e possível furto de estruturas.

No entanto, o aspecto mais grave da situação é a presença de documentos com informações privadas e públicas abandonados no interior do prédio. Entre os materiais encontrados estão boletins de ocorrência, laudos periciais e prontuários médicos de cadáveres submetidos a autópsias. Esses registros contêm informações sigilosas que, por norma, devem ser mantidas sob rigorosa proteção.