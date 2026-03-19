Lançado oficialmente pela Prefeitura de Bauru nesta quinta-feira (19), o programa “Meu Primeiro Lar” centraliza políticas públicas habitacionais e busca facilitar o acesso da população à casa própria. O cadastro das famílias será utilizado como base para mapear a demanda por moradia no município e orientar a captação de novos investimentos, incluindo a construção de mais 600 unidades habitacionais já aprovadas. O evento de lançamento contou com a presença de vereadores, secretários municipais, funcionários das secretarias envolvidas e imprensa.

O cadastro deverá ser feito pelo site da prefeitura a partir de segunda-feira (23) e será destinado a famílias com renda de até três salários mínimos. Os critérios de seleção foram publicados no Diário Oficial do dia 19 de março. As casas excedentes das 400 moradias que estão sendo construídas na Vila do Cerrado 1 e 2, serão destinadas às famílias que estiverem cadastradas. Famílias das comunidades do Jardim Europa, Ilha de Capri e Jardim Yolanda que precisarem de apoio podem procurar atendimento presencial na Secretaria de Habitação, na rua Wenceslau Braz, 8-8, das 8h às 12h de segunda a sexta-feira, durante o período de inscrições.

De acordo com a prefeita Suéllen Rosim (PSD), o principal objetivo é criar um banco de dados atualizado que permita ao município planejar melhor as políticas públicas do setor. “Esse cadastro vai trazer para a gente o mapa das famílias que hoje buscam uma casa. Com isso, teremos um parâmetro real do déficit habitacional e das necessidades da população”, afirmou.