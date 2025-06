Após 25 anos, Jack Music Pub encerra as atividades em Bauru

Palco para artistas consagrados e de bandas locais, o Jack Music Pub, um dos principais redutos culturais de Bauru, fechará as portas no dia 5 de julho, depois de 25 anos de história na cidade. Caio Richieri, proprietário do espaço desde 2009, optou pelo encerramento do ciclo para perseguir um sonho de infância fora do País.

Passaram pela casa de shows nomes como Matanza, NX Zero, Raimundos, CPM 22, Gabriel o Pensador, Tico Santa Cruz, Blaze Bayley (vocalista do Iron Maiden), Paul Di'Anno, C. J. Ramone e muitos outros. Com capacidade para 560 pessoas, o Jack foi cenário de apresentações que, à época, pareciam improváveis para uma cidade do porte de Bauru, comenta Caio.

“A gente trouxe o Angra logo depois de uma turnê internacional na Europa. O Sepultura também tocou aqui. Até a polícia ligou perguntando se queria reforço, com medo de confusão”, contou.