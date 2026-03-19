Após 14 dias de internação, morreu nesta quinta-feira (19), no Hospital Estadual de Bauru (HE), Maria Inês Polatto, de 63 anos, que sofreu queimaduras em cerca de 75% do corpo durante um churrasco realizado em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). O homem suspeito de provocar a explosão que resultou nas lesões, de 41 anos, foi preso em flagrante. Ele é companheiro de um vereador da cidade e ambos também foram atingidos pelas chamas, mas sem gravidade.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi na ocasião, o fato ocorreu na noite do último dia 6 de março. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), testemunhas contaram que, após discussão acalorada durante o churrasco, José Ruster de Oliveira teria se dirigido a um depósito próximo, pego um galão de gasolina, retornado ao ambiente onde as pessoas estavam reunidas e passado a espalhar o combustível pelo chão, dizendo que "mataria todo mundo".

Em seguida, ele teria riscado um fósforo, provocando as chamas. A mesma versão foi sustentada por duas testemunhas. Porém, Matheus da Costa Aranha, de 30 anos, vereador em Itapuí e companheiro do suspeito, apresentou uma segunda versão, alegando que, após discutir com José Ruster, este teria apenas desferido um chute no galão de gasolina, o qual, ao se deslocar, atingiu a churrasqueira acesa, provocando explosão que culminou nas queimaduras.