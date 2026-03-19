Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante, no fim da noite desta quarta-feira (18), em Laranjal Paulista, na região de Botucatu, suspeita de deixar a filha de apenas três anos com traficantes em uma "biqueira" na Vila Zalla em troca de drogas. Após denúncia, a criança foi localizada com um homem de 61 anos, deitada em uma cama. Exame clínico apontou a suspeita de abuso sexual. Ele também foi preso e entorpecentes foram apreendidos.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Conselho Tutelar após denúncia de que a suspeita estaria com a filha de 3 anos em um ponto de venda de drogas. A mulher tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe, mas acabou detida. Com ela, foram encontrados 33 pinos com cocaína.

Questionada, acabou revelando que havia deixado a filha sob os cuidados de um homem de 61 anos, com quem pegou os entorpecentes para revenda, em troca de três pedras de crack para seu consumo. Na casa informada pela suspeita, policiais militares encontraram o suspeito ao lado da cama onde a menina estava deitada.